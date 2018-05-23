Berkay Özcan A Milli Takım'a davet edildi

Stuttgart forması giyen Berkay Özcan, ay-yıldızlı ekibin İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna alındı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Almanya'nın VfB Stuttgart Kulübünde oynayan Berkay Özcan, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosuna dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.
İlk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 kez Ümit Milli, 13 kez de 19 Yaş Altı Milli Takım formalarını giydi ve 5 gol kaydetti.
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