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Berkay Özcan A Milli Takım'a davet edildi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 23.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Stuttgart forması giyen Berkay Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın, 28 Mayıs'ta İran, 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Berkay Özcan A Milli Takım'a davet edildi

Stuttgart forması giyen Berkay Özcan, ay-yıldızlı ekibin İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Almanya'nın VfB Stuttgart Kulübünde oynayan Berkay Özcan, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosuna dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.

İlk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 kez Ümit Milli, 13 kez de 19 Yaş Altı Milli Takım formalarını giydi ve 5 gol kaydetti.

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a milli futbol takımı Berkay Özcan

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