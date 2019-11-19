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F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.11.2019 21:08 | Son Güncelleme

Sezon başında Fenerbahçe'den Belçika Ligi takımlarından Westerlo'ya kiralık olarak transfer olan Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirdi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada genç kalecinin ameliyatı sonrasında rehabilitasyon protokolünün başladığı belirtildi.

F.Bahçe'nin yıldızı ameliyat oldu!

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralanan genç file bekçisi Berke Özer'in menisküs ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Belçika'nın KVC Westerlo takımına 1 yıllığına kiralanan genç kalecimiz Berke Özer, menisküs ameliyatı geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

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Fenerbahçe Berke Özer

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YILDIZMI:????
FEVEVBAHÇENİN YILDIZIMI:??:))))
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