Berke Özer'de sıcak gelişme! Özel uçak hazırlandı ve Eyüpspor'dan Lille'e transfer olmak için Fransa'ya gidiyor...

Süper Lig ekibi Eyüpspor’da milli kaleci Berke Özer transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız kaleci için Fransız temsilcisi Lille ile her konuda anlaşma tamamlandı. Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan yıldız isim kariyerine Fransa’da devam edecek. Eyüpspor ve Lille, Berke Özer transferi için 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

ÖZEL UÇAK HAZIRLANDI!

Berke Özer’in transferi için özel uçak hazırlandı ve yıldız isim yola çıktı. Berke’ye transferinde rol alan menajerleri de eşlik ediyor. Sağlık kontrollerinin ardından Berke Özer yarın Lille ile resmi sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE’NİN SONRAKİ SATIŞTAN PAYI VARDI

Süper Lig devi Fenerbahçe’den Eyüpspor’a transfer olan Berke Özer’in, sözleşmesine sonraki satışından %40 pay alma hakkı eklenmişti. Sarı lacivertliler yapılan 'ek anlaşma' gereği bu transferden para kazanamayacak. Lille oyuncuyu gelecekte satarsa, Fenerbahçe sonraki satıştan %20 pay elde edecek.