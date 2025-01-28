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Berke Özer'den Galatasaray açıklaması! "Keşke yapmasaydım..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 07:33
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Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın kendisiyle yakından ilgilendiği iddia edilen Berke Özer'in sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

Berke Özer'den Galatasaray açıklaması! "Keşke yapmasaydım..."
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, Ekol TV'ye özel açıklamalarda bulundu. işlte o açıklamalar...

"GALATASARAY'DA ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPABİLİR"

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"Ahmed Kutucu çok özel bir oyuncu. Birçok farklı özelliği olan bir oyuncu. Arda hocayla da bu özelliklerini daha ileri taşımış bir oyuncu. Biraz duygusal bir oyuncu. Eğer gerekli destek verilebilirse, Arda hocanın ona sahip çıktığı gibi sahip çıkılırsa, Galatasaray'da da çok büyük işler yapabilir. Galatasaray, oyunculara değer veren bir kulüp. Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz birçok Türk oyuncuda bunu görüyoruz. Ahmed Kutucu'ya da destek verilir, aynı şekilde değer görürse çok büyük işler yapacaktır. Ahmed çünkü çok özel bir oyuncu."

"KEŞKE O TWEETLERİ ATMASAYDIM"

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"Hangi taraftar, 10-11 yaşındayken bir gün Fenerbahçe kalesini koruyacağını ya da Galatasaray, Beşiktaş kalesini koruyacağını düşünebilir? 10 yaşında yapılmış bir şeyi bugün ben 24-25 yaşında yapmıyorum. Ben bugün 25 yaşındayım. Daha başka bir mentaliteyle, daha başka bir olgunlukla hayatımı yaşıyorum, futbol kariyerime odaklıyım. Eğer siz 10 yaşında yaptıklarını bugünkü kafanıza uyarlarsanız, tabii ki de çok saçma olur. Keşke olmasaydı, ama 10 yaşındaydım. Bir şeyin bilincinde değilsiniz, futbolu bilmiyorsunuz..."

BERKE ÖZER'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

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"Bu tabii ki de bugünün konuları değil. Transferi düşünmüyorum. Sadece Galatasaray değil. Genel olarak konuşuyorum. Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati, hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur, konuşuruz. Bizler profesyoneliz. Ailemizi futboldan geçindiriyoruz. En doğrusunu yapmak bizim görevimiz."

"OKAN HOCAYA NEDEN SAYGISIZLIK YAPAYIM?"

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"Okan Hocaya neden saygısızlık yapayım? Topu uzağa atmak istedim, keşke sağ tarafa değil de sol tarafa atsaydım."

Berke Özer'in Galatasaray Hakkındaki Düşünceleri

Berke Özer'in açıklamaları çok ilginç.
Bence transfer süreci önemli değil.
Geçmişte yaptıkları onu etkilemez.
Galatasaray'da başarılı olacağını düşünüyorum.

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