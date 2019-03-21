Berke Özer'e İspanyol kancası: Yeni Oblak, yeni Courtois olacak

Sezon başında Manchester City'nin ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen 2.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer ile Atletico Madrid'in ilgilendiği iddia edildi.

Bomba iddia

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Berke için "Yeni Jan Oblak ya da Courtois olabilir" ifadelerine yer verilirken, Atletico Madridli yetkililerin Berke'yi, Altınordu ve Milli Takımların altyapılarından bu yana takip ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin büyük gelecek beklediği Berke için sadece Atletico Madrid'in devrede olmadığı belirtilen haberde, Barcelona ve Manchester City'in de oyuncuyu izlediği belirtildi.

Çok sayıda üst düzey Avrupa kulübünün Berke'nin radarında olduğunu okuyucularına aktaran İspanyollar, Atletico Madrid için "Modern kaleci profili, 191 boyunda ve kanat açıklıkları açısından Oblak ve Courtios ile benzerlik taşıyor" yorumunda bulundu.

Daha önce Berke'yi Atletico Madrid'in istediğini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Berke'nin talipleri oynamadan bile üst düzey oynadığı anda kimler kimler ister'' açıklamasını yapmıştı.