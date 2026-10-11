Berke Özer herkesi geride bıraktı! Ligue 1'de zirveye çıktı

Lille forması giyen Berke Özer, Ligue 1'de sezonun ilk 6 maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

BERKE ÖZER COŞTU

Berke Özer, Ligue 1'de bu sezon oynadığı 6 maçın 4'ünde rakiplerine gol izni vermedi. Angers, Toulouse, Troyes ve Le Havre karşılaşmalarında kalesini gole kapatan başarılı kaleci, takımına önemli katkı sağladı.

KURTARIŞ YÜZDESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Milli kaleci, yüzde 82,6'lık kurtarış oranıyla Ligue 1'in zirvesinde yer aldı. Berke Özer'in bu istatistiği, sezonun ilk bölümündeki performansını ortaya koydu.

PSG VE NİCE MAÇLARINDA GOL YEDİ

Berke Özer, sezonun ilk 6 haftasında yalnızca PSG ve Nice karşılaşmalarında kalesinde gol gördü. Diğer dört maçta rakip forvetlere geçit vermeyen milli file bekçisi, istikrarlı performansını sürdürmeyi hedefliyor.