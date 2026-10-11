SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa Ligue 1

Berke Özer herkesi geride bıraktı! Ligue 1'de zirveye çıktı

Fransa Ligue 1'de mücadele eden Berke Özer, sergilediği performansla sezonun öne çıkan kalecileri arasına girdi. Çıktığı 6 karşılaşmanın 4'ünde kalesini gole kapatan milli file bekçisi, kurtarış yüzdesiyle de rakiplerini geride bıraktı.

Berke Özer herkesi geride bıraktı! Ligue 1'de zirveye çıktı
Burak Kavuncu
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Lille forması giyen Berke Özer, Ligue 1'de sezonun ilk 6 maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

BERKE ÖZER COŞTU

Berke Özer herkesi geride bıraktı! Ligue 1 de zirveye çıktı 1

Berke Özer, Ligue 1'de bu sezon oynadığı 6 maçın 4'ünde rakiplerine gol izni vermedi. Angers, Toulouse, Troyes ve Le Havre karşılaşmalarında kalesini gole kapatan başarılı kaleci, takımına önemli katkı sağladı.

KURTARIŞ YÜZDESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Berke Özer herkesi geride bıraktı! Ligue 1 de zirveye çıktı 2

Milli kaleci, yüzde 82,6'lık kurtarış oranıyla Ligue 1'in zirvesinde yer aldı. Berke Özer'in bu istatistiği, sezonun ilk bölümündeki performansını ortaya koydu.

PSG VE NİCE MAÇLARINDA GOL YEDİ

Berke Özer herkesi geride bıraktı! Ligue 1 de zirveye çıktı 3

Berke Özer, sezonun ilk 6 haftasında yalnızca PSG ve Nice karşılaşmalarında kalesinde gol gördü. Diğer dört maçta rakip forvetlere geçit vermeyen milli file bekçisi, istikrarlı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray-Barcelona maçı için dikkat çeken yorum! "Yenilmeyecek"Galatasaray-Barcelona maçı için dikkat çeken yorum! "Yenilmeyecek"
Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu!Galatasaray-Barcelona maçının hakemi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Berke Özer lille
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Kaplanın bulunduğu alana girdi, hayatını kaybetti

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Özgür Özel'in iddiası gündem olmuştu! Özlem Zengin'den açıklama

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Fenerbahçe'de o isim 11 sezondur Süper Lig'e imzasını atıyor!

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Yeni rolüyle şaşırttı! Direk dansı sahnesi gündem oldu

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

Bu yıl yapan kazançlı çıkacak! Murat Bal açıkladı: Yüzde 30 artma ihtimali var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.