Berke Özer'in Lille kariyeri sona ermek üzere! Fransızlar yüklendikçe yükleniyor

Lille taraftarları ve Fransız basını, Berke Özer'e performansından dolayı ağır eleştirilerde bulundu. Bir süredir kötü oynayan milli kaleci, Lille taraftarının hedefi haline geldi.

"PUAN KAYIPLARININ SEBEBİ"

Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçta kaybedilen puanların sorumlusu ilan edilen Berke Özer, Fransız ekibinin taraftarları tarafından ıslıklı şekilde protesto edildi.

PAOK MAÇINDA DA ISLIKLANMIŞTI

Lille'in bu sezon PAOK karşısında oynadığı maçta da ıslıklanan Berke Özer için tehlike çanları iyiden iyiye çalmaya başladı.