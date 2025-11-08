SPOR

Berke Özer'in Lille kariyeri sona ermek üzere! Fransızlar yüklendikçe yükleniyor

Lille, Berke Özer'in yaptırdığı penaltı sonucu Kızılyıldız'a 85. dakikada yıkılmıştı. Son haftalardaki formsuz performansı sebebiyle Lille taraftarları Berke Özer'e ıslıklı protestoda bulundu.

Emre Şen
Lille taraftarları ve Fransız basını, Berke Özer'e performansından dolayı ağır eleştirilerde bulundu. Bir süredir kötü oynayan milli kaleci, Lille taraftarının hedefi haline geldi.

"PUAN KAYIPLARININ SEBEBİ"

Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçta kaybedilen puanların sorumlusu ilan edilen Berke Özer, Fransız ekibinin taraftarları tarafından ıslıklı şekilde protesto edildi.

PAOK MAÇINDA DA ISLIKLANMIŞTI

Lille'in bu sezon PAOK karşısında oynadığı maçta da ıslıklanan Berke Özer için tehlike çanları iyiden iyiye çalmaya başladı.

