Berke Özer Roma'yı yaktı! İtalya'da 3 penaltı üst üste kurtardı ve takımına 3 puan kazandırdı... Bir tarih yazdı...

UEFA Avrupa Ligi’nde geceye bir Türk damga vurdu. İtalya’da Roma ile karşılaşan ve maçtan 1-0 galip ayrılan Fransız temsilcisi Lille, 2 maç sonunda puanını 6’ya yükseltti. Maçın 85.dakikasında penaltı kazanan Roma’nın karşısına ise Berke Özer çıktı.

ÖNCE DOVBYK’A İZİN VERMEDİ

Lille kalesini koruyan milli futbolcumuz Berke Özer, 82. dakikada kazanılan penaltıda Dovbyk'e gol izni vermedi. VAR’dan gelen uyarıyı dikkate alan hakem Erik Lambrechts golü iptal etti ve penaltıyı tekrarlattı.

İKİNCİ KEZ ÇIKARDI!

Tekrar edilen penaltının ardından topun başına geçen Dovbyk tekrar gol aradı fakat Berke yine Dovbyk'in vuruşunu kurtardı. Hakem Berke'nin topa vurulmadan önce kaleden ayrıldığını ifade ederek penaltının 3. kez kullanılmasını istedi.

YİNE YİNE YİNE BERKE ÖZER…

Berke Özer , 3.kez penaltı kullanan Roma’da topun başına geçen Matias Soule'ye de gol izni vermeyince karşılaşmadan Lille 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.