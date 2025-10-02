SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Berke Özer Roma'yı yaktı! İtalya'da 3 penaltı üst üste kurtardı ve takımına 3 puan kazandırdı... Bir tarih yazdı...

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Roma ile karşılaşan Lille karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken, maça damga vuran isim Eyüpspor’dan transfer edilen Berke Özer oldu. Genç kaleci 5 dakikada yaptığı 3 penaltı kurtarışıyla geceye damga vurdu.

Berke Özer Roma'yı yaktı! İtalya'da 3 penaltı üst üste kurtardı ve takımına 3 puan kazandırdı... Bir tarih yazdı...
Burak Kavuncu
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Ligi’nde geceye bir Türk damga vurdu. İtalya’da Roma ile karşılaşan ve maçtan 1-0 galip ayrılan Fransız temsilcisi Lille, 2 maç sonunda puanını 6’ya yükseltti. Maçın 85.dakikasında penaltı kazanan Roma’nın karşısına ise Berke Özer çıktı.

ÖNCE DOVBYK’A İZİN VERMEDİ

Berke Özer Roma yı yaktı! İtalya da 3 penaltı üst üste kurtardı ve takımına 3 puan kazandırdı... Bir tarih yazdı... 1

Lille kalesini koruyan milli futbolcumuz Berke Özer, 82. dakikada kazanılan penaltıda Dovbyk'e gol izni vermedi. VAR’dan gelen uyarıyı dikkate alan hakem Erik Lambrechts golü iptal etti ve penaltıyı tekrarlattı.

İKİNCİ KEZ ÇIKARDI!

Berke Özer Roma yı yaktı! İtalya da 3 penaltı üst üste kurtardı ve takımına 3 puan kazandırdı... Bir tarih yazdı... 2

Tekrar edilen penaltının ardından topun başına geçen Dovbyk tekrar gol aradı fakat Berke yine Dovbyk'in vuruşunu kurtardı. Hakem Berke'nin topa vurulmadan önce kaleden ayrıldığını ifade ederek penaltının 3. kez kullanılmasını istedi.

YİNE YİNE YİNE BERKE ÖZER…

Berke Özer Roma yı yaktı! İtalya da 3 penaltı üst üste kurtardı ve takımına 3 puan kazandırdı... Bir tarih yazdı... 3

Berke Özer , 3.kez penaltı kullanan Roma’da topun başına geçen Matias Soule'ye de gol izni vermeyince karşılaşmadan Lille 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Legia Varşova-Samsunspor CANLI | Legia Varşova-Samsunspor
Uğurcan Çakır'a UEFA'dan ödül! En iyiler arasındaUğurcan Çakır'a UEFA'dan ödül! En iyiler arasında
Anahtar Kelimeler:
Lille OSC Roma penaltı Berke Özer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.