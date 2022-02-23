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Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi İstanbullu müzikseverlerle buluşacak

23.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi İstanbullu müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi, İstanbul'daki dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Topluluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 26 Şubat'ta konser verecek.

Konserde, obuada Andreas Wittmann, klarnette Wenzel Fuchs, fagotta Bence Boganyi, kornoda Stefan Dohr ve piyanoda Özgür Aydın yer alacak.

Topluluk Wolfgang Amadeus Mozart'ın, Francis Poulenc'in ve Ludwig van Beethoven'ın eserlerini seslendirecek.

Grup, konser öncesi de genç müzisyenlerin eğitimine katkı için aynı gün saat 13.00 'te "Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi" üyeleri ile ustalık atölyesi düzenlenecek.

Atölyeye, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından beş öğrenci katılacak.

Bire bir gerçekleşecek ustalık atölyesine genç müzisyenlerden Obuada Ayşe Melis Demir, kornoda Kağan Berişa, klarnette Deniz Gülbeyaz, fagotta Zeynep Bilgesu Özkaplan, piyanoda da Alp Çelik katılacak.

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