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Berna Gözbaşı: 2 puanımız gasp edildi

08.11.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçı sonrası, "3 puana çok yaklaşmışken yeniden malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi" dedi.

Berna Gözbaşı: 2 puanımız gasp edildi

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Y.Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"2 PUANIMIZ GASP EDİLDİ"

Kadıköy’de 2 puanlarının gasp edildiğini belirten Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “En baştan beri hedeflediğimiz daha cesur, daha atak, kendinden emin, uyum içinde bir Y.Kayserispor vardı bugün sahada. Akıllı oyunumuzu 2 golle süsledik, Kadıköy'de bir kez daha 3 puana çok yaklaşmışken yeniden malum etkenler nedeniyle resmen 2 puanımız gasp edildi. Biz puan cetvelinde hak ettiğimiz üst sıralara elbette çıkacağız.

"LİGİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"

Biz güzel futbolumuza devam ettikçe her şeye rağmen, tüm engellere rağmen hak ettiğimiz yere geleceğiz. Çünkü ligin en iyi takımlarından biriyiz. Bugün bizi Kadıköy'de alkışlayan Fenerbahçe taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu takım alkışı hak ediyor. Y.Kayserisporumuza gönül veren tüm futbolseverlere destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Berna Gözbaşı Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor
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