SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Berna Gözbaşı: Kulübe 170 Milyon TL para verdim

Berna Gözbaşı: Kulübe 170 Milyon TL para verdim

27.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, görevde bulunduğu 1.5 yıllık dönem içerisinde kulübe 170 milyon TL para verdiğini söyledi.

Berna Gözbaşı: Kulübe 170 Milyon TL para verdim

Yeni sezonda da Süper Lig’de mücadele verecek olan Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki günlerde Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirecek.

Genel kurulda delegelere sarı-kırmızılı kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili bilgi verecek olan Başkan Berna Gözbaşı, bu süreçte kulübe ne kadar para verdiğini açıkladı.

Bir televizyonda katıldığı spor programında önemli açıklamalarda bulunan Gözbaşı, "Bu kulübü kurtarabilmek için hiçbir fedakârlıktan kaçmadım. Kulübün gerek transfer yasağını açmak, gerek eski borçlarını ödemek, gerek varlığını sürdürmek, gerek limitin yetmediği noktalarda, bu paraları alamayacağımı bile bile üzerime düşeni yaptım. Sadece transfer tahtası açmak için 51 Milyon TL kulübe kendim katkıda bulundum. Bugüne kadar 170 Milyon TL üzerinde kulübe katkıda bulundum., Böyle bir bütçe ile Türkiye’de ilk 5’e oynayacak bir takım kurulabilir. Bu paranın 110 Milyon TL’si geçmişin borçları" dedi.

Kayserispor’da göreve geldiği günden bu yana sürekli krizler ile mücadele ettiğini dile getiren başkan Berna Gözbaşı, "Kulübün durumu iyi olursa, sportif ve ekonomik yapısı iyi olursa elbette başkanlık zevkli. Ama göreve geldiğimden beri bunu henüz çok yaşayamadım. Ben de istiyorum rahatça maç seyretmek. En çok ben istiyorum. Ben de istiyorum taraftarlar her maçtan sonra sokaklara dökülsün sevinsin. Bir başkan başka ne isteyebilir ki" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
'Ligde kaldığımız için çok mutluyum''Ligde kaldığımız için çok mutluyum'
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Berna Gözbaşı Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
O paraları fakire fukaraya dağıtsaydın daha hayırlı bir iş yapmış olurdun

En Çok Okunan Haberler

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Sergel Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergel Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Fransa'da skandal karar! Hiçbiri yer almadı

Fransa'da skandal karar! Hiçbiri yer almadı

Fenerbahçe’de yılın takası!

Fenerbahçe’de yılın takası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.