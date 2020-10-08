SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Bernard Mensah: Bence doğru yoldayım

Bernard Mensah: Bence doğru yoldayım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.10.2020 18:28 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, milli takım kampında konuştu.

Bernard Mensah: Bence doğru yoldayım

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Bernard Mensah, Gana Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

Sürekli kendini geliştirdiğini söyleyen Mensah, "Bence doğru yoldayım çünkü her sezon görüyorum ki ilerleme kaydediyorum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana kendimi geliştiriyorum. Şimdi tüm maçlara hazır olmak istiyorum ve tekrar en iyi seviyeye yükselmeyi hedefliyorum. En iyisi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Milli Takım'a davet aldığı için mutlu olduğunu belirten "5 yıl sonra ilk kez milli takım daveti aldım. Bu benim için çok önemli. Yeni bir hocamız var ve benim Kasımpaşa, Kayserispor ve şimdi de Beşiktaş'ta yaptıklarımın farkında. Benim için büyük bir şans bu. Ne tarz bir oyuncu olduğumu biliyor ve bana da o yüzden şans veriyor." diye konuştu.

Beşiktaş'ta bu sezon 6 maça çıkan ve 423 dakika süre alan Mensah, 1 kez ağları sarstı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
'Beşiktaş maçını kazanmaya ihtiyacımız var''Beşiktaş maçını kazanmaya ihtiyacımız var'
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Altınordu yıldız isme imzayı attırıyor
Altınordu yıldız isme imzayı attırıyor
Alexander Sörloth'tan transfer itirafı
Alexander Sörloth'tan transfer itirafı
Giuliano transferi için şok gerçek!
Giuliano transferi için şok gerçek!
Fenerbahçe ve Visca gerçeği ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Visca gerçeği ortaya çıktı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kalinic kararını verdi! F.Bahçe mi Beşiktaş mı?
Kalinic kararını verdi! F.Bahçe mi Beşiktaş mı?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Dev maçı Beşiktaş kazandı
En güzel Beşiktaş sözleri
En güzel Beşiktaş sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bernard Mensah: Bence doğru yoldayım
Bernard Mensah: Bence doğru yoldayım
Ertuğrul Erdoğan: Beşiktaş maçını kazanmaya ihtiyacımız var
'Beşiktaş maçını kazanmaya ihtiyacımız var'
Beşiktaş'ta sözleşmesi dondurulan son futbolcu Boyd oldu
Beşiktaş'ta şok kadro dışı! Sözleşmesi donduruldu...
Beşiktaş'ta Umut Nayir, Hajduk Split'e transfer oldu
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İmzayı attı...
Mehmet Altıparmak: Beşiktaş Koita'yı istedi
Beşiktaş ve transfer gerçeğini açıkladı
Son 15 yılın en kötü Kartal'ı
Son 15 yılın en kötü Kartal'ı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.