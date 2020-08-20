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Bernard Mensah'dan flaş Galatasaray açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2020 16:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Bernard Mensah açıklamalarda bulundu.

Bernard Mensah'dan flaş Galatasaray açıklaması

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'dan kiraladığı Bernard Mensah, siyah-beyazlı takımı seçme nedenini açıkladı.

Galatasaray'a neden gitmediği sorulan 25 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'ye geldiğimden beri oynamak istediğim kulüp Beşiktaş, sonuçta buradayım. Daha fazla konuşmak etik açıdan doğru değil, burada olduğum için, doğru yolu seçtiğim için mutluyum. Evimdeyim, evimde olduğumu hissediyorum. Futbolcu arkadaşlarımın desteğiyle beraber daha fazla evimde olduğumu hissediyorum bu süreçte" ifadelerini kullandı.

Kiralık anlaşmasının sonunda da Beşiktaş'ta kalmak istediğini kaydeden Ganalı oyuncu, "Kendime güveniyorum, hazırım. PAOK maçında da oynamak istiyorum. Geleceğimi Beşiktaş'ta görüyorum." dedi.

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