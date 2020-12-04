Bernard Mensah, gol sevincini anlattı

Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Kasımpaşa maçında ilk golü kaydeden Bernard Mensah, karşılaşma sonrasında konuştu.

Attığı gol sonrasında yaptığı gol sevinci sorulan Mensah, "Kendim için mutluyum, ilk golü attım. Bu gol sevincinin Beşiktaş taraftarı için bir anlamı var, ben de böyle sevinmek isterim." ifadelerini kullandı.

Savunmaya da birçok kez yardıma geldiği belirtilen Ganalı oyuncu, "Normalde aslında hoca savunma görevini benden az bekliyor. Bizim bir oyun planımız var, hücumu da savunmayı da birlikte yapıyoruz. Kasımpaşa'nın bireysel olarak iyi oyuncuları var, ona göre plan yaptık. Savunmada ve hücumda planımız tuttu" mesajını verdi.

