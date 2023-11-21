Bernardo Silva'dan profesyonellik dışı sözler! Asla oynamayacağı iki takımı açıkladı

Portekiz basınına konuşan Silva, Benfica'dan ayrılmaya zorlandığı süreçteki sorumluları asla affetmeyeceğini ve bu kararından pişmanlık duyduğunu söyledi.

BENFICA İTİRAFI

''Benfica'ya dönmek ister misin?'' şekinde gelen soruyu cevaplayan yıldız oyuncu, "İsterim. Eğer o zaman geldiğinde kulüp beni isterse, elbette bazı şeyler olur.'' yanıtını verdi.

''ASLA BU İKİ TAKIMDA OYNAMAM''

Sporting ve Porto'dan teklif gelmesi durumunda ne yapacağını da açıklayan Portekizli yıldız oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: ''Sporting ya da Porto'da oynama ihtimalim asla gerçekleşmeyecek. Buralarda oynamam.''





