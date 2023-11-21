SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Bernardo Silva'dan profesyonellik dışı sözler! Asla oynamayacağı iki takımı açıkladı

Bernardo Silva'dan profesyonellik dışı sözler! Asla oynamayacağı iki takımı açıkladı

21.11.2023 21:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, Benfica'dan ayrılış süreci ve Portekiz Ligi'nde asla forma giymeyeceği takımlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınına konuşan Silva, Benfica'dan ayrılmaya zorlandığı süreçteki sorumluları asla affetmeyeceğini ve bu kararından pişmanlık duyduğunu söyledi.

BENFICA İTİRAFI

Bernardo_Silva_Manchester_City_2021-22

''Benfica'ya dönmek ister misin?'' şekinde gelen soruyu cevaplayan yıldız oyuncu, "İsterim. Eğer o zaman geldiğinde kulüp beni isterse, elbette bazı şeyler olur.'' yanıtını verdi.

''ASLA BU İKİ TAKIMDA OYNAMAM''

3730851-883720054

Sporting ve Porto'dan teklif gelmesi durumunda ne yapacağını da açıklayan Portekizli yıldız oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: ''Sporting ya da Porto'da oynama ihtimalim asla gerçekleşmeyecek. Buralarda oynamam.''

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ümit Milliler Norveç'e şans tanımadı!Ümit Milliler Norveç'e şans tanımadı!
Ronaldo kameralara fena yakalandı! "Ona yapılsa kıyamet kopar"Ronaldo kameralara fena yakalandı! "Ona yapılsa kıyamet kopar"
Hasan Arat: PSG ile anlaşmaya vardık!Hasan Arat: PSG ile anlaşmaya vardık!
Anahtar Kelimeler:
bernardo silva itiraf ligi manchester city portekizli
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat'tan haber getirdi! Hamilelik iddiasına yanıt verdi

Dilan Polat'tan haber getirdi! Hamilelik iddiasına yanıt verdi

Annesinden kalan halıyı yıkamaya verdi içinden yüz binlerce liralık altın çıktı

Annesinden kalan halıyı yıkamaya verdi içinden yüz binlerce liralık altın çıktı

Real Madrid'den transfer kararı

Real Madrid'den transfer kararı

Arda Güler, F.Bahçe'nin yıldızı ile rakip oldu!

Arda Güler, F.Bahçe'nin yıldızı ile rakip oldu!

Ronaldinho'nun başı yine dertte!

Ronaldinho'nun başı yine dertte!

Galatasaray'da beklenmedik Tete gelişmesi!

Galatasaray'da beklenmedik Tete gelişmesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Balık tutarken kabusu yaşadı! Zıpkınla kendisini vurdu

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.