Bernardo Silva'dan profesyonellik dışı sözler! Asla oynamayacağı iki takımı açıkladı

Portekiz basınına konuşan Silva, Benfica'dan ayrılmaya zorlandığı süreçteki sorumluları asla affetmeyeceğini ve bu kararından pişmanlık duyduğunu söyledi.
''Benfica'ya dönmek ister misin?'' şekinde gelen soruyu cevaplayan yıldız oyuncu, "İsterim. Eğer o zaman geldiğinde kulüp beni isterse, elbette bazı şeyler olur.'' yanıtını verdi.
Sporting ve Porto'dan teklif gelmesi durumunda ne yapacağını da açıklayan Portekizli yıldız oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: ''Sporting ya da Porto'da oynama ihtimalim asla gerçekleşmeyecek. Buralarda oynamam.''