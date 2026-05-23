SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Bernardo Silva transferinde tehlike! Atletico Madrid bir adım önde

Galatasaray'ın listesindeki Bernardo Silva transferinde Atletico Madrid öne geçti. İspanyol devinin 2+1 yıllık sözleşme teklifiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Bernardo Silva transferinde tehlike! Atletico Madrid bir adım önde
Emre Şen
Bernardo Silva

Bernardo Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de üst üste kazandığı şampiyonlukların ardından gözünü Avrupa'da kalıcı başarıya diken ve bu doğrultuda dünya çapında yankı uyandıracak yıldızları kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, Bernardo Silva gündemi sıcaklığını koruyor. Manchester City ile yollarını ayıran Portekizli süperstar için en güçlü tekliflerden birini sunan ve Okan Buruk'un onayıyla bu transfer için tüm mali sınırları zorlamaya hazır olan sarı-kırmızılılara, İspanya'dan kötü haber geldi.

ATLETICO MADRID'DEN 2+1 YILLIK DEV TEKLİF

Özellikle eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın ocak ayından bu yana yürüttüğü ikna turlarıyla Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandıran Bernardo Silva'nın transfer sürecinde dengeler değişiyor. Dünyaca ünlü transfer uzmanı İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı son dakika bilgisine göre; La Liga'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid, Portekizli yıldızın transferinde an itibarıyla bir adım öne geçmiş durumda. Diego Simeone'nin ekibinin, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuya 2+1 yıllık resmi bir sözleşme teklifi sunduğu ve taraflar arasındaki pazarlıkların yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edildi.

JUVENTUS DA DEVREDE: MENAJERİYLE GÖRÜŞECEKLER

Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak isteyen tek dev Atletico Madrid değil. Haberin detaylarında, İtalya Serie A devi Juventus'un da bu çetin transfer yarışının içinde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetimin, ilerleyen günlerde yetenekli sol ayağın menajeriyle bizzat masaya oturarak şartları görüşeceği aktarıldı. Avrupa'nın devlerinin devreye girmesiyle birlikte, İlkay Gündoğan faktörüyle bir adım önde olduğu düşünülen Galatasaray yönetiminin bu zorlu transferde izleyeceği yeni yol haritası merakla bekleniyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Manchester City formasıyla geride bıraktığımız sezon 52 resmi müsabakada sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da oy verme işlemi sona erdi!Galatasaray'da oy verme işlemi sona erdi!
Hull City otobüsüne çirkin saldırı! Premier Lig'e çıkma maçı öncesi skandalHull City otobüsüne çirkin saldırı! Premier Lig'e çıkma maçı öncesi skandal
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Bernardo Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

AK Parti'den yeni 'torba teklif': Taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası geliyor

AK Parti'den yeni 'torba teklif': Taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.