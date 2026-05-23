Bernardo Silva transferinde tehlike! Atletico Madrid bir adım önde

Süper Lig'de üst üste kazandığı şampiyonlukların ardından gözünü Avrupa'da kalıcı başarıya diken ve bu doğrultuda dünya çapında yankı uyandıracak yıldızları kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, Bernardo Silva gündemi sıcaklığını koruyor. Manchester City ile yollarını ayıran Portekizli süperstar için en güçlü tekliflerden birini sunan ve Okan Buruk'un onayıyla bu transfer için tüm mali sınırları zorlamaya hazır olan sarı-kırmızılılara, İspanya'dan kötü haber geldi.

ATLETICO MADRID'DEN 2+1 YILLIK DEV TEKLİF

Özellikle eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın ocak ayından bu yana yürüttüğü ikna turlarıyla Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandıran Bernardo Silva'nın transfer sürecinde dengeler değişiyor. Dünyaca ünlü transfer uzmanı İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı son dakika bilgisine göre; La Liga'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid, Portekizli yıldızın transferinde an itibarıyla bir adım öne geçmiş durumda. Diego Simeone'nin ekibinin, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuya 2+1 yıllık resmi bir sözleşme teklifi sunduğu ve taraflar arasındaki pazarlıkların yoğun bir şekilde sürdüğü ifade edildi.

JUVENTUS DA DEVREDE: MENAJERİYLE GÖRÜŞECEKLER

Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak isteyen tek dev Atletico Madrid değil. Haberin detaylarında, İtalya Serie A devi Juventus'un da bu çetin transfer yarışının içinde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetimin, ilerleyen günlerde yetenekli sol ayağın menajeriyle bizzat masaya oturarak şartları görüşeceği aktarıldı. Avrupa'nın devlerinin devreye girmesiyle birlikte, İlkay Gündoğan faktörüyle bir adım önde olduğu düşünülen Galatasaray yönetiminin bu zorlu transferde izleyeceği yeni yol haritası merakla bekleniyor.

Manchester City formasıyla geride bıraktığımız sezon 52 resmi müsabakada sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.