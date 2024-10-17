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Berrak Tüzünataç'ı görenler şaştı kaldı! Ceket, beyaz boxer ve sarı saçlar... "Didem Soydan sandım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.10.2024 07:17
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Hem özel hayatıyla hem de başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettiren Berrak Tüzünataç bir dergi için poz verdi. Saç rengini tamamen değiştiren ve cesur pozlar veren model ve oyuncu Didem Soydan'a benzetildi.

Berrak Tüzünataç'ı görenler şaştı kaldı! Ceket, beyaz boxer ve sarı saçlar... "Didem Soydan sandım"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Berrak Tüzünataç, Instagram paylaşımlarıyla olduğu kadar kariyeriyle ve özel hayatıyla da konuşulan bir isim.

"Ben yıllarca aşk üstüne aşk yaşadım. O beni olumsuz etkiledi bence. Enerjimi çaldığını fark ettim. Bir süredir böyle bir karar verdim kendi adıma. Hepimiz değişiyoruz sürekli ama şu an keyfim yerinde. Benim hayatımda enerjimi fazla akıttığım bir alan aşk. Kendime akıtmam lazım bu enerjiyi" diyerek dikkat çeken Berrak Tüzünataç bir dergi için poz verdi.

Ceket, beyaz boxer ve çorap kombiniyle cesur pozlara imza atan ünlü isim daha da bomba olarak saçlarını platin sarısına çevirmişti.

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Berrak Tüzünataç'ı o halde görenler şaştı kaldı. Berrak Tüzünataç'ın yakın arkadaşı Özge Özpirinçci pozlara ateş emojisi atarken takipçileri ise kendini tutamadı.

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Berrak Tüzünataç görenler "Didem Soydan sandım", "E bu Didem Soydan","İlk baktığımda niye Didem sandım" yorumlarında bulundu.

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Berrak Tüzünataç
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