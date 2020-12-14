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Berrak Tüzünataç, sanat çalışması için üstsüz pozlar verdi!

14.12.2020 01:39 | Son Güncelleme:
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Berrak Tüzünataç, sanat çalışması için üstsüz pozlar verdi!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Instagram hesabından üstünün çıplak ve boyalı olduğu pozlarını paylaştı. Paylaşımının sanatsal bir çalışma olduğunu söyleyen Tüzünataç'ın vücudundaki 'bla' yazıları da dikkat çekti.

Berrak Tüzünataç, sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini duyurdu.

Tüzünataç paylaşımında projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermezken paylaştığı fotoğraf ilgi çekti. Üstsüz pozlar veren ünlü oyuncu, vücuduna “bla bla bla” ifadelerini yazdı.

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“Bla bla bla” ifadesi İngilizce’de her ne kadar “üç nokta” anlamına gelse de argoda “boş konuşmak” olarak da kullanılıyor.
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Öte yandan Tüzünataç paylaşımında, “Farklı yaratıcılık ve sanat dallarına odaklanan üç kadın sanatçı olarak; bizim için çok önemli olan bir şeyi ifade etmek için işbirliği yaptık. Yani, her birimiz en iyi oldukları şeyi yaptık. Bu, herhangi bir marka veya dergi tarafından sipariş edilen bir ‘iş’ değil. Bizim için gerçekten önemli olan şeyleri yaratmak ve anlatmak için tüm potansiyelimizi kullanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin” diyerek proje ile ilgili bilgilerin geleceğini yazdı.


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