26 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Zirve değişmedi

Televizyon ekranlarında yaşanan reyting yarışı hız kesmeden devam ediyor. 26 Ekim Pazartesi akşamı birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkarken günün en çok izlenen programları da merak konusu oldu.

İzleyiciler, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanacak reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte tüm detaylar...

GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Uzak Şehir, TOTAL'de 8,51 reytingle üç listede de zirveye yerleşti ve bir haftada 1 puandan fazla yükseliş kaydetti.

Altı Üstü İstanbul derbi akşamında TOTAL'de 1,43 puan kaybetti, AB'de 6. sıraya geriledi.

26 EKİM PAZARESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Uzak Şehir Kanal D

2 Altı Üstü İstanbul ATV

3 Uzak Şehir (Özet) Kanal D

4 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV

5 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

6 Esra Erol'da ATV

7 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

8 Kanal D Ana Haber Kanal D

9 ATV Ana Haber ATV

10 Show Ana Haber Show TV

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Uzak Şehir Kanal D

2 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

4 Uzak Şehir (Özet) Kanal D

5 MasterChef Türkiye TV8

6 Altı Üstü İstanbul ATV

7 Evlilik Güzeldir TRT 1

8 Kanal D Ana Haber Kanal D

9 Esra Erol'da ATV

10 Evlilik Güzeldir (Özet) TRT 1