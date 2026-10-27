MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

26 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Zirve değişmedi

26 Ekim 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, NOW'da Sevdam Karadeniz ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri ekrana geldi. Peki, dün akşam en çok ne izlendi? Hangi dizi günün birincisi oldu? İşte tüm detaylar...

26 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Zirve değişmedi
Öznur Yaslı İkier

Televizyon ekranlarında yaşanan reyting yarışı hız kesmeden devam ediyor. 26 Ekim Pazartesi akşamı birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkarken günün en çok izlenen programları da merak konusu oldu.

İzleyiciler, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanacak reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, dün akşamın reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte tüm detaylar...

GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Uzak Şehir, TOTAL'de 8,51 reytingle üç listede de zirveye yerleşti ve bir haftada 1 puandan fazla yükseliş kaydetti.

Altı Üstü İstanbul derbi akşamında TOTAL'de 1,43 puan kaybetti, AB'de 6. sıraya geriledi.

26 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Zirve değişmedi 1

26 EKİM PAZARESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Uzak Şehir Kanal D

2 Altı Üstü İstanbul ATV

3 Uzak Şehir (Özet) Kanal D

4 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV

5 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

6 Esra Erol'da ATV

7 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

8 Kanal D Ana Haber Kanal D

9 ATV Ana Haber ATV

10 Show Ana Haber Show TV

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Uzak Şehir Kanal D

2 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

4 Uzak Şehir (Özet) Kanal D

5 MasterChef Türkiye TV8

6 Altı Üstü İstanbul ATV

7 Evlilik Güzeldir TRT 1

8 Kanal D Ana Haber Kanal D

9 Esra Erol'da ATV

10 Evlilik Güzeldir (Özet) TRT 1

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyirci sitem etti! 'Beklediğimize değmedi' Seyirci sitem etti! 'Beklediğimize değmedi'
Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları Uzak Şehir Altı Üstü İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.