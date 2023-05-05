Berrak Tüzünataç sütyensiz pozuyla nefes kesti! Parti tarzına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu ve model Berrak Tüzünataç en son Fox Tv'de yayınlanan Kurşun dizisiyle ekranlarda yer almıştı. Yüzü olduğu markanın davetinde boy gösteren Berrak Tüzünataç sütyensiz kıyafetiyle dikkat çekti. Dekolteli pozlarını paylaşan Tüzünataç’ın fotoğraflarına beğeni yağdı.

Ünlü ismi yakın arkadaşı Özge Özpirinçci de yalnız bırakmadı. Berrak Tüzünataç’ın fotoğrafına da yorum yapan Özpirinçci “Gururlu anne” yorumunu yaptı.

Pozlarına “Biraz pozitif basalım” notunu düşen Tüzünataç’ın paylaşımına takipçileri “Bu güzellik şaka mı”, “Yaz gibisin”, “Bella Hadid sandım”, “Başkasın” yorumlarında bulundu.



