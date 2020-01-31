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Beş bin çocuk gönüllerince eğlendi

VAN HABERLERİ  | 31.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 20-31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 5 bin çocuk gönüllerince eğlendi.Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonu ve Berivan Kültür ve Sanat Merkezi olmak üzere iki farklı noktada düzenlenen etkinlikler bugün son buldu.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 20-31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 5 bin çocuk gönüllerince eğlendi.
Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonu ve Berivan Kültür ve Sanat Merkezi olmak üzere iki farklı noktada düzenlenen etkinlikler bugün son buldu. Etkinlikler kapsamında “Hacivat Karagöz, Hepimiz Birimiz İçin ve Mutfaktaki Yabancı” tiyatro gösterileri ile “Rafadan Tayfa, Ege İle Gaga, Zamana Yolculuk, Akıllı Tavşan Momo ve Nasrettin Hoca” gibi çocuk filmleri izletildi. Ayrıca pandomim, sahne etkinlikleri, çeşitli oyun ve yarışmaların da yer aldığı etkinlikler, iki hafta boyunca renkli görüntülere ve keyifli anlara sahne oldu.
İpekyolu Belediyesi yetkilileri, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışarak, çocukların özgüvenlerini kazanabilmeleri ve sosyalleşmeleri için bu tür etkinliklere devam edeceklerini söylediler.

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Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
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