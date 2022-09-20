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BES katılımcıları, ağırlıklı olarak Allianz Türkiye’nin fonlarını tercih ediyor

20.09.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Allianz Karma Emeklilik Yatırım Fonu, NASDAQ’ta işlem gören teknoloji şirketlerine yatırım yaparak, avantajlı fon getiri potansiyeliyle bireysel emeklilik birikimlerine uzun vadede değer katmayı öngörüyor

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) ile birikimlerini farklı şirketlerin fonlarıyla yatırıma yönlendirme özgürlüğüne kavuşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, ağırlıklı olarak Allianz Türkiye’nin fonlarını tercih ediyor.

Allianz açıklamasına göre, emeklilik yatırım fonlarının performansıyla, fon getirisinde 10 yılı aşkın bir süredir sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan Allianz Türkiye, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu’nda (BEFAS) en çok tercih edilen ilk 10 fon listesinde 4 fonu olan tek emeklilik şirketi oldu.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Temmuz 2022’de yayımlanan "Net İşlem Tutarına Göre BEFAS'taki İlk 10 Emeklilik Yatırım Fonu" raporuna göre, Temmuz 2021’de hayata geçen BEFAS’ın ilk yılında, en çok işlem gören ilk 10 fon arasında dört fonu olan tek şirket Allianz oldu.

Emeklilik yatırım fonlarının ortak bir platformda sunulmasını sağlayan BEFAS ile birikimlerini farklı emeklilik şirketlerinin fonlarıyla yatırıma yönlendirme özgürlüğüne kavuşan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, Allianz Emeklilik fonlarının avantajlı dünyasıyla tanışma imkânı buldu.

Katılımcıların en çok tercih ettiği Allianz Emeklilik fonları ise Allianz Karma (ALR), Allianz Koç İştirak Endeksi (ALI), Allianz Hisse Senedi (AZH) ve Allianz Kamu Dış Borçlanma Araçları (AMR) Emeklilik Yatırım Fonları oldu.

Allianz Karma Emeklilik Yatırım Fonu, NASDAQ’ta işlem gören teknoloji şirketlerine yatırım yaparak, avantajlı fon getiri potansiyeliyle bireysel emeklilik birikimlerine uzun vadede değer katmayı öngörüyor. Allianz Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, Koç Holding’e yatırım yaparak, bireysel emeklilik birikimlerinde iki büyük markayı bir araya getiriyor.

Allianz Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu da dolar cinsinden varlıklara yatırım yaparak, kurdaki hareketliliğin birikimlere etki sağlamasını hedefliyor. Tefas’ın 16 Eylül 2022 verilerine göre Allianz Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AZH) ise son bir yılda yüzde 170 getirisi ile ön plana çıkıyor.

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