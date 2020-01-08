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  4. Besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

Besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

TUNCELİ (AA) - Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki besiciler, hayvanlarını doyurabilmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin sert geçtiği 1500 rakımlı yerleşim yeri Ovacık'ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ilçede besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor.

Merkez Kandolar ve Pulur Mahallesi ile çevre köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, güne erken saatlerde başlayarak ahırların yolunu tutuyor.

Karla kaplı ahırların çatılarında ve çevresinde biriken karları temizleyen besici aileler, daha sonra yaz aylarında istifledikleri otları, yorucu bir çalışmayla beyaz örtünün altından çıkarıp hayvanlarına yediriyor.

Zorlu koşullarda çalışan besiciler, bir yandan da kovalarla çeşmelerden su taşıdıkları hayvanlarının yaşam alanlarını da temizliyor.

Besici Umut Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının işlerini zorlaştırdığını söyledi. Besiciliğin meşakkatli bir iş olduğunu belirten Yarar şöyle konuştu:

"Ovacık'ta kış şartları çok ağır geçiyor. Bir haftadır da aralıklarla kar etkili oluyor. Kısa süre sonra hayvanlarımız doğum yapmaya başlayacak, oğlaklar dünyaya gelecek. Kar yağışı yoğun olduğu için de bizler ahırlara gelip gitmekte zorluk yaşıyoruz. Ahırlar evlerimize 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karlar içinde ahıra yürüyüp hayvanları yemliyoruz. Hayvanlar bizim geçim kaynağımız ve sürekli onlarla ilgilenmek zorundayız."

Besicilerden Gülseren Yarar da ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını vurgularken, "Kışın işlerimiz çok zorlaşıyor. Hem kar kürüyoruz hem de hayvanların bakımını yapıyoruz. Ovacık'a kar çok yağıyor. Karlar altından ot, saman çıkarıp hayvanlarımıza yedirmeye çalışıyoruz, zor oluyor ama mecburuz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Besiciler kar yağışı Ovacık Tunceli

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