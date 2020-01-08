Besicilerin zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

Besici Umut Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının işlerini zorlaştırdığını söyledi. Besiciliğin meşakkatli bir iş olduğunu belirten Yarar şöyle konuştu:

Zorlu koşullarda çalışan besiciler, bir yandan da kovalarla çeşmelerden su taşıdıkları hayvanlarının yaşam alanlarını da temizliyor.

Karla kaplı ahırların çatılarında ve çevresinde biriken karları temizleyen besici aileler, daha sonra yaz aylarında istifledikleri otları, yorucu bir çalışmayla beyaz örtünün altından çıkarıp hayvanlarına yediriyor.

Merkez Kandolar ve Pulur Mahallesi ile çevre köylerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, güne erken saatlerde başlayarak ahırların yolunu tutuyor.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ilçede besiciler, hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için soğuk hava, tipi ve kar yağışıyla mücadele ediyor.

"Ovacık'ta kış şartları çok ağır geçiyor. Bir haftadır da aralıklarla kar etkili oluyor. Kısa süre sonra hayvanlarımız doğum yapmaya başlayacak, oğlaklar dünyaya gelecek. Kar yağışı yoğun olduğu için de bizler ahırlara gelip gitmekte zorluk yaşıyoruz. Ahırlar evlerimize 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karlar içinde ahıra yürüyüp hayvanları yemliyoruz. Hayvanlar bizim geçim kaynağımız ve sürekli onlarla ilgilenmek zorundayız."

Besicilerden Gülseren Yarar da ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını vurgularken, "Kışın işlerimiz çok zorlaşıyor. Hem kar kürüyoruz hem de hayvanların bakımını yapıyoruz. Ovacık'a kar çok yağıyor. Karlar altından ot, saman çıkarıp hayvanlarımıza yedirmeye çalışıyoruz, zor oluyor ama mecburuz." diye konuştu.

