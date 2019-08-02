Beşiktaş 0 - 2 Udinese

BURAK YILMAZ SAHALARA DÖNDÜ Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığının ardından ilk kez hazırlık maçında oynadı. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasına kısa süre kala ameliyat edilen Burak, sakatlığını atlatmasının ardından siyah-beyazlı ekiple ilk kez hazırlık maçında forma giydi.

Beşiktaş, Salzburg'daki Grödig Stadı'nda yapılan müsabakaya Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Caner Erkin, Gary Medel, Muhayer Oktay, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı. İlk yarıda Erdem Seçgin de oyuna dahil oldu.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı tribünden izledi. Süper Lig takımlarının yeni sezon öncesi Avrupa'da oynadığı hazırlık maçlarını yerinde izleyen Güneş, Beşiktaş-Udinese müsabakasını da yerinde takip etti. Şenol Güneş'e Beşiktaş Kulübü yöneticileri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu eşlik etti.

