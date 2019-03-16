Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşılaştı. İlk yarıda iki takım da tutuk bir görüntü sergileyince neredeyse hiç gol pozisyonu olmadı. 35'te Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Yasin Öztekin, Karius'u geçerek topu ağlara gönderdi ancak yan hakemin bayrağı sonrası ofsayt gerekçesiyle bu gol geçersiz sayıldı.
İlk yarı golsüz sona ererken, Beşiktaş ikinci devreye adeta golle başladı. Ljajic'in pasında Quaresma'nın sağ kanattan bekletmeden yaptığı ortaya Burak Yılmaz nefis vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 53'te Beşiktaş bir kez daha Burak'la gole yaklaştı ancak Beto son anda araya girerek buna izin vermedi. 67. dakikada ise Göztepe gole yaklaştı ancak Deniz Kadah'ın kafası üstten dışarı gitti.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, Göztepe ise 27 puanda kaldı.
Beşiktaş 1 - 0 Göztepe
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano (Dk. 12 Necip Uysal - Dk. 46 Lens), Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma, Kagawa (Dk. 90 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Burak Yılmaz
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko (Dk. 84 Ngando), Serdar Gürler, Castro, Borges (Dk. 60 Ghilas), Yasin Öztekin, Deniz Kadah (Dk. 71 Alpaslan Öztürk)
Gol: Dk. 46 Burak Yılmaz (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 79 Yasin Öztekin, Alpaslan Öztürk (Maç bitiminde) (Göztepe)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
25. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.
37. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Serdar Gürler'in sağdan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumdaki Poko topa vuracağı sırada dengesini kaybedince konuk takım önemli bir fırsattan yararlanamadı.
40. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla bir anda hızlanarak Medel'den kurtulan Serdar Gürler, ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Serdar'ın yerden pasıyla penaltı noktası üzerinde uygun durumda buluşan Poko'nun bekletmeden sert şutunda araya giren Gökhan Gönül'e çarpan meşin yuvarlak taca gitti.
45+1. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan ortasında altıpasa gelen topu Karius iki hamlede kontrol etti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
46. dakikada Beşiktaş, müsabakada öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Ljajic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortasını yaptı. Altıpas üzerinde uygun durumda yükselen Burak Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı geldiği köşeden ağlara gönderdi: 1-0
54. dakikada Serdar Gürler'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında yükselen Reis'in kafayla vurduğu topu kaleci Karius kontrol etti.
64. dakikada Deniz Kadah'ın ceza sahasının sol köşesinde yaptığı plase vuruşta top uzak kanattan auta gitti.
67. dakikada Serdar Gürler'in sağdan kullandığı faulde arka direkte yükselen Deniz Kadah, kafayla vurduğu topu üstten auta attı.
81. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Alpaslan Öztürk'ün yerden şutunda kaleci Karius, yatarak sağına gelen topun sahibi oldu.
87. dakikada Lumor'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Karius, üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere yumrukladı.
90+3. dakikada Beşiktaş önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Göztepe'nin çok adamla gol aradığı pozisyonda Quaresma'nın uzun oynadığı topa hareketlenen Burak Yılmaz sağdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu 2'ye 1 pozisyonda pasını Ljajic'e aktarmak istedi. Ancak son anda uzanan kaleci Beto, meşin yuvarlağı tuttu.
90+4. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Ngando'nun vuruşunda Hutchinson'un son anda kafayla dokunduğu top dışarı çıktı.
MAÇTAN NOTLAR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı karşılaşmada geçen haftaya göre 2 değişiklik gerçekleştirdi. Güneş, Atiker Konyaspor karşısında savunmanın göbeğinde görev verdiği Necip Uysal ile orta sahanın sağında oynayan Jeremain Lens'i yedek soyundurdu. Deneyimli teknik adam, bu oyuncuların yerine Shinji Kagawa ile Dorukhan Toköz'ü oynattı.
KAGAWA BİR MAÇ SONRA 11'DE
Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Kagawa, bir maç sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ilk 11'de oynayan Japon futbolcu, geçen haftaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olarak takımının galibiyet golüne imza atmıştı. Transferinin ardından 5 maçta görev alan ve bunların sadece birinde ilk 11'de sahaya çıkan Kagawa, orta sahada hücuma dönük oynadı. Kagawa'nın forvet arkası oynadığı Beşiktaş'ta orta sahanın solunda ise Adem Ljajic görev yaptı.
DORUKHAN'IN CEZASI BİTTİ
Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle Atiker Konyaspor mücadelesinde kadroda yer alamayan Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında ilk 11'de yerini aldı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan ve A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran 22 yaşındaki oyuncu, savunmaya dönük görevini sürdürmeye çalıştı.
MEDEL STOPERDE
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Nicolas Isimat-Mirin'in yokluğunda Göztepe karşısında savunmanın göbeğinde Domagoj Vida'nın yanında Gary Medel görev yaptı. Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta ise Necip Uysal, stoperde şans bulmuştu. Beşiktaş'ta Isimat-Mirin'in yanı sıra Caner Erkin de sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.
BEŞİKTAŞ'IN SÜPER LİG'DEKİ 2000. MAÇI
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de tüm sezonlarda yer alan siyah-beyazlı ekip, Göztepe karşılaşması öncesi ligde çıktığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3254 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 1686 gol gördü. Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'nda bir başka İzmir takımı Altay ile oynayan Beşiktaş, Nazmi Bilge'nin attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA DESTEK
Siyah-beyazlı taraftarlar, geçen hafta protesto ettikleri futbolculara destek verdi. Taraftarlar, geçen hafta en çok tepki gösterdikleri oyunculardan biri olan kaleci Loris Karius'u alkışlarla karşılarken, ısınmak için sahaya çıkan diğer oyunculara da aynı desteği gösterdi. Siyah-beyazlılar, kadroların anonsu sırasında teknik direktör Şenol Güneş'in isminin söylenmesi sırasında deneyimli teknik adama yine tepki gösterdi.
ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla iki takım oyuncuları sahaya "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale, Tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi ayrıca Beşiktaş futbol oynayan ve Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra Sarıkamış Kafkas cephesinde ve Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenler için saygı duruşu yapıldı. Vodafone Park'taki skorboardda fotoğrafları yer alan bu isimler, tek tek anons edilerek anıldı. Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, "Kök hücre bağışı hayat kurtarır! Öykü Arin'e umut ol" yazılı pankartla çıktı.
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