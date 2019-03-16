Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşılaştı. İlk yarıda iki takım da tutuk bir görüntü sergileyince neredeyse hiç gol pozisyonu olmadı. 35'te Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Yasin Öztekin, Karius'u geçerek topu ağlara gönderdi ancak yan hakemin bayrağı sonrası ofsayt gerekçesiyle bu gol geçersiz sayıldı.

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İlk yarı golsüz sona ererken, Beşiktaş ikinci devreye adeta golle başladı. Ljajic'in pasında Quaresma'nın sağ kanattan bekletmeden yaptığı ortaya Burak Yılmaz nefis vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 53'te Beşiktaş bir kez daha Burak'la gole yaklaştı ancak Beto son anda araya girerek buna izin vermedi. 67. dakikada ise Göztepe gole yaklaştı ancak Deniz Kadah'ın kafası üstten dışarı gitti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, Göztepe ise 27 puanda kaldı.

Beşiktaş 1 - 0 Göztepe

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy