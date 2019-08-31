Beşiktaş 1 - 1 Çaykur Rizespor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maça etkili başlayan Beşiktaş, 4 ve 13. dakikalarda Adem Ljajic ile biri net olmak üzere iki pozisyonda golü bulamadı. 21'de bu kez Güven Yalçın kaleyi yokladı ancak genç oyuncunun şutu üstten auta gitti.

OĞULCAN İLK ŞUTTA GOLÜ ATTI

Dakikalar 37'yi gösterdiğinde kontra atağa çıkan Çaykur Rizespor, Beşiktaş kalesini ilk kez bulan şutta golü attı. De Pauw'un pasına hareketlenen Oğulcan, sol ayağının dışıyla yakın köşeye şık bir vuruş yaparak Karius'u avladı ve ilk yarı Rize'nin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda da sahada dinamik bir görüntü çizen Beşiktaş, 53'te Caner'in ortasına kafayı vuran Vida ile durumu 1-1'e getirdi.

N'KOUDOU NET GOLÜ KAÇIRDI

Rüzgarı arkasına alan Beşiktaş, öne geçmek için bastırmaya başladı. 63. dakikada N'Koudou'nun son çizgiden içeri çevirdiği topa kale sahasında kimse dokunamadı. 72'de bu kez Gökhan Gönül'ün içeriye ortasında N'Koudou bomboş pozisyonda topu üstten auta attı.