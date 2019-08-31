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Beşiktaş 1 - 1 Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2019 23:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Rize'nin golünü Oğulcan atarken, Beşiktaş'ın sayısını ise Vida kaydetti.

Beşiktaş 1 - 1 Çaykur Rizespor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maça etkili başlayan Beşiktaş, 4 ve 13. dakikalarda Adem Ljajic ile biri net olmak üzere iki pozisyonda golü bulamadı. 21'de bu kez Güven Yalçın kaleyi yokladı ancak genç oyuncunun şutu üstten auta gitti.

OĞULCAN İLK ŞUTTA GOLÜ ATTI
Dakikalar 37'yi gösterdiğinde kontra atağa çıkan Çaykur Rizespor, Beşiktaş kalesini ilk kez bulan şutta golü attı. De Pauw'un pasına hareketlenen Oğulcan, sol ayağının dışıyla yakın köşeye şık bir vuruş yaparak Karius'u avladı ve ilk yarı Rize'nin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda da sahada dinamik bir görüntü çizen Beşiktaş, 53'te Caner'in ortasına kafayı vuran Vida ile durumu 1-1'e getirdi.

N'KOUDOU NET GOLÜ KAÇIRDI
Rüzgarı arkasına alan Beşiktaş, öne geçmek için bastırmaya başladı. 63. dakikada N'Koudou'nun son çizgiden içeri çevirdiği topa kale sahasında kimse dokunamadı. 72'de bu kez Gökhan Gönül'ün içeriye ortasında N'Koudou bomboş pozisyonda topu üstten auta attı.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise Adem Ljajic dar alanda üst üste çalımlarla önünü boşalttı ancak vuruşunda kaleci topu kontrol etmeyi başardı.

Rizespor 90+7'de gole çok yaklaştı ancak top üst direkten geri geldi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 4, Çaykur Rizespor ise 7 yaptı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
HEP DERİM ŞU TİNERİ ÇOK ÇEKMEYİN DİYE :)
kuşlar inişte
puhahaahahaahaaaaa rize zayıf rakibine acıdı.....
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