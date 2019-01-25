Beşiktaş 1 - 1 Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Erzurumspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş'ta 3. dakikada Ljajic'in çaprazdan plasesi yandan auta gitti. 8'de önce Burak'ın şutu Sehic'ten döndü, ardından Ljajic'in vuruşu üstten auta gidince Beşiktaş net bir gol pozisyonunu daha değerlendiremedi. Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Erzurumspor'un bulduğu gol, Karius'a faul yapıldığını gerekçesiyle iptal edilirken, 32'de ise Beşiktaş atağında Adriano'nun pasıyla ceza sahasına giren Quaresma, sağına çekip vurdu ancak Sehic yine gole izin vermedi. İlk yarının son dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dorukhan, çok sert vurdu ama Egemen Korkmaz adeta kendisini topun önüne atıp gole engel oldu ve ilk yarı 0-0 sona erdi. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ İkinci devreye de hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. 52'de Mustafa Pektemek'in güzel pasında savunmanın arkasına sarkan Burak, dar açıdan sert vurdu ancak top dışarı çıktı. 5 dakika sonra Rashad Muhammed, dar açıdan yaptığı sert vuruşunda Karius'u geçemedi.

Ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta Quaresma'nın ceza sahası dışından trivelasında Sehic topu kornere tokatladı. Devam eden atakta Quaresma'nın ortasında Dorukhan kafayı vurdu ancak Sehic bir kez daha mükemmel uzanarak gole izin vermedi. 2 dakika sonra Beşiktaş atağında 2'ye 2 pozisyonda Lens topu ezerek mutlak gol şansını değerlendiremedi. Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise Scuk'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş Dorukhan Toköz'e çarparak ağlara gitti ve Erzurumspor maçta 1-0 öne geçti. Golden sonra çabuk toparlanan Beşiktaş, Ljajic'in ortasında çok iyi yükselen Dorukhan'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Maçın 87. dakikasında rakibine sert müdahalede bulunan Quaresma direkt kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı sahada 10 kişi bıraktı. Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30, Erzurumspor ise 17 puanda kaldı. BEŞİKTAŞ 1 - 1 ERZURUMSPOR STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat-Mirin (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Adriano (Dk. 78 Larin), Medel, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz (Dk. 60 Caner Erkin)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 85 Kanstrup), Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Sunu (Dk. 79 Kone), Rashad Muhammed (Dk. 68 Opseth)

GOLLER: Dk. 69 Dorukhan Toköz (Kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Quaresma (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Necip Uysal, Dk. 38 Burak Yılmaz, Dk. 63 Dorukhan Toköz, Dk. 73 Medel (Beşiktaş), Dk. 72 Lokman Gör, Dk. 83 Tolga Ünlü, Dk. 85 Sehic, Dk. 90 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 3: Ljajic'in sol çaprazda ceza alanı ön çizgisi gerisinden sert şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

DAKİKA 8: Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonu takip eden Ljajic, penaltı noktası üzerine gelen topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

DAKİKA 32: Adriano'nun pasıyla sol kanatta buluştuktan sonra hızla ceza sahasına giren Quaresma, çaprazda sağına çektiği meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Sehic, soluna gelen topu uzanarak güçlükle kornere çeldi. İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 49: İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin yanından auta çıktı.

DAKİKA 56: Orta sahada aldığı topla Medel'den sıyrılan Rashad Muhammed, hızla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fransız futbolcunun karşı karşıya dar açıdan vuruşunda kaleci Karius direk dibinde ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

DAKİKA 57: Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisine gelen topa Sunu son anda kafayla dokundu. Ancak top uzak direğin yanından auta gitti.

DAKİKA 62: Ceza sahası yayı içinde şut çıkaran Adriano, topu kalenin yanından auta attı.

DAKİKA 64: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan Necip Uysal'ın çevirdiği topa ceza sahası yayı içindeki Quaresma sağ ayağının dışıyla vurdu. Kaleci Sehic, sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

DAKİKA 65: Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Quaresma'nın ortaladığı topa altıpas üzerinde Dorukhan Toköz kafayla vurdu. Sehic, bu kez soluna gelen meşin yuvarlağın kaleye girmesini uzanarak önledi.

DAKİKA 69: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mücadelede öne geçti. Sağdan Emrah Başsan'ın ortaladığı topu Medel uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı gerisine düşen meşin yuvarlağa Scuk gelişine vurdu. Altıpas önündeki Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği top, önündeki takım arkadaşı Dorukhan Toköz'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

DAKİKA 71: Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı içinden vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

DAKİKA 78: Beşiktaş skora denge getirdi. Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Ljajic'in ortasında, ön direkte Dorukhan Toköz düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.

DAKİKA 87: Leo'ya rakip ceza sahasında arkadan yatarak sert müdahalede bulunan Quaresma, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

DAKİKA 90+3: Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın önünü açarak sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Beşiktaş savunması pozisyonun devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, 39 gün sonra taraftarıyla buluştu. Vodafone Park'ta son maçını 16 Aralık 2018 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynayan siyah-beyazlılar, 39 günlük aranın ardından İstanbul'daki taraftarının karşısına çıktı. Karşılaşmayı yaklaşık 30 bine yakın Beşiktaşlı taraftar izlerken, bir grup Erzurumspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi. Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya, "Türkiye ihracatla yükselecek" yazılı pankartla çıktı. GÜNEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ilk on birine göre iki değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat Mirin, Adriano Correia, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Burak Yılmaz on birini sahaya sürdü. Güneş, sarı kart cezalısı Domagoj Vida'nın yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a, sol bekte ise Caner Erkin'in yerine Adriano Correia'ya görev verdi.

BURAK YILMAZ 4 BİN 72 GÜN SONRA

Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe'de sahaya çıktı. Beşiktaş formasıyla iç sahadaki son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynayan tecrübeli oyuncu için taraftarlar ikiye bölündü. Isınma sırasında tribünlerin bir kısmı Burak Yılmaz'ı ıslıklarken, bir kısmı ise alkışlarla oyuncuya destek verdi. Maç öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz'ın adının okunmasının ardından, tribünlerden ıslık sesleri duyuldu. MUHAYER OKTAY KADRODA

Beşiktaş'ın Fortuna Düsseldorf'tan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Muhayer Oktay, ilk kez siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park'a çıktı. 19 yaşındaki genç futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak evinde dördüncü kez puan kaybı yaşadı. Bu sezon Vodafone Park'ta ev sahibi olduğu maçlarda Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'la berabere kalarak toplam 8 puan kaybetmişti. Siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediyespor'la da berabere kalarak kendi sahasındaki ikinci beraberliğini aldı ve Dolmabahçe'deki toplam puan kaybını 10'a çıkarttı.

QUARESMA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bu sezonki ikinci kırmızı kartını Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında gördü. Maçın 87. dakikasında Leo'ya rakip ceza sahasında arkadan yatarak sert müdahalede bulunan Quaresma, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Portekizli futbolcu, Vodafone Park'ta oynanan Malmö maçında da gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti. Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren Quaresma, böylelikle siyah-beyazlı forma altında 9. kez kırmızı kartla cezalandırmış oldu. SKORU DORUKHAN BELİRLEDİ

Akhisarspor ile geçen hafta oynanan karşılaşmada şık bir vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Dorukhan Toköz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında hüznü ve sevinci bir arada yaşadı. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kaydettiği goller Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla iptal edilen genç oyuncu, 69. dakikada kendi kalesine attığı golle bir şanssızlık daha yaşadı. Dorukhan, 78. dakikada ise bu kez rakip fileleri havalandırarak, siyah-beyazlılara 1 puanı getiren golü kaydetti.