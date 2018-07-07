Beşiktaş'tan kötü prova

Teknik direktör Şenol Güneş, Siofok karşılaşmasına idmanlarda denediği 4-4-2 sistemi ile başladı. Kalede Utku, geri dörtlüde Gökhan Gönül - Fatih - Mitrovic - Caner, orta sahada Lens - Necip - Dorukhan - Gökhan Töre ve forvette Cyle Larin - Vagner Love ilk yarıda sahada yer aldı.

İlk yarıda takımın en etkili ismi Gökhan Töre olurken, Love, Dorukhan ve Larin'in istekli oyunu dikkat çekti. İlk yarının tek golü 30'uncu dakikada Vagner Love'dan geldi. Brezilyalı oyuncu, Gökhan Töre'nin sol kanattan ortasında yerden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Şenol Güneş ikinci yarıya oyuncu ve sistem değişiklikleri ile başladı. Babel, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Mustafa ve Adriano; Gökhan Gönül, Caner, Necip, Gökhan Töre, Love ve Lens'in yerine oyuna girerken, diziliş de 4-2-3-1'e döndü. İlk devrede Necip ile beraber orta sahada oynayan Dorukhan Toköz, ikinci devre sağ beke geçti. Oyun içinde zaman zaman futbolcuların görev bölgelerini değiştiren Güneş, Fatih'i sağ bek, Oğuzhan'ı hem 8 hem 10 numara, Larin'i hem santrfor hem de sağ kanatta görme fırsatı buldu.

Mücadelenin 80'inci dakikasında BCF Siofok takımı Csibra Daniel ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



