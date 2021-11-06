Beşiktaş 1-2 Trabzonspor | ÖZET

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına çıktı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan 2-1'lik skorla bordo mavililer oldu. Beşiktaş - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı. Trabzonspor'un gollerini 45+4'te Abdülkadir Ömür ile 90+6'da Cornelius atarken, Beşiktaş'ın golü 62'de Cyle Larin'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 30 puana çıkarak namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı ve bu sezon ligde 6. kez puan kaybı yaşadı

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Gaziantep'i konuk edecek.

SERGEN YALÇIN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre 6 farklı isimle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon ile oynanan maçta ilk 11'de görev verdiği Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman'ı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu.

Yalçın, sakatlığı geçen Miralem Pjanic, Valentin Rosier ve Domagoj Vida'yı Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

UEFA listesinde yer almadığı için Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alamayan Güven Yalçın ise Kenan Karaman'ın yerine ilk 11'de şans buldu.

Sporting Lizbon mücadelesinde yedek soyunan Umut Meraş ile Alex Teixeira da ligin 12. haftasındaki zorlu karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.

N'KOUDOU 11 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Georges-Kevin N'Koudou 11 maç sonra kadroda yer alabildi.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında şans bulan N'Koudou, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Süper Lig'de 7 maçta kadrodan uzak kalan siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmayı da kaçırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup yedekler arasında maça başladı.

AHMET NUR ÇEBİ TAKIMI UĞURLADI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, zorlu karşılaşma öncesi teknik heyeti ve oyuncuları yalnız bırakmadı.

Çebi ve yönetici Emre Kocadağ, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Trabzonspor maçı için Vodafone Park’a hareket eden teknik heyet ve oyuncuları uğurlayarak başarılar diledi.

ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ

Siyah-beyazlılar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu. Taraftarların yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan yüzde 50 kapasiteye uymadığı ve tribünlerin büyük bölümünü doldurduğu görüldü.

Beşiktaşlı futbolcular 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV tişörtleriyle sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında anıldı. Vodafone Park'taki skorboardda Atatürk'ün fotoğrafıyla beraber "Kalbimizdesin" yazısına yer verildi.

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Lider Trabzonspor ise geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya göre 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı.

Bordo-mavili ekipte geçen hafta görev alan ve sakatlanarak sezona kapatan Gervinho, 12. hafta maçında takımını yalnız bıraktı.

Edgar Ie de sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamazken, teknik direktör Abdullah Avcı, Emmanouil Siopis'i Beşiktaş maçında yedek soyundurdu.

Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme ve Anastosios Bakasetas'a şans verdi.

TRABZONSPOR DEFANSI ÖZEL ÇALIŞTI

Trabzonspor savunma dörtlüsü maç öncesi yapılan ısınmada özel çalıştı.

Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo, Trondsen'den oluşan dörtlü savunmadan topu çıkarma üzerinde durdu.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

13' Rosier'in sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35' Beşiktaş gole yaklaştı. Josef de Souza'nın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Vitor Hugo'un ters vuruşunda üst direğe çarpan top kornere çıktı.

39' gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ara pasında topu kontrol eden Nwakaeme, ceza sahası içi sol çaprazda Welinton'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa sol ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

41' Ghezzal, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Cyle Larin'in koşu yoluna gönderdi. Larin'in ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

45+4' Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunmanın arkasına pasında ceza sahası içinde Vida'dan önce topun sahibi olan Abdülkadir Ömür, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Bakasetas (Dk. 31 Siopis), Djaniny

Sarı kartlar: Dk. 39 Dorukhan Toköz, Dk. 41 Siopis (Trabzonspor)

