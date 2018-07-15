Beşiktaş 1 - 4 CSKA Moskova maç özeti

Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında, geçen sezonu Rusya Ligi'ni 2. tamamlayan CSKA Moskova karşısında tutunamadı. Siyah Beyazlılar, sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

Siyah Beyazlılar, iyi başladı. Henüz 8. dakikada Tolgay Arslan, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Oğuzhan Özyakup'un pasında topla buluşan Tolgay, cezasahası dışından ve yaklaşık 28-29 metre uzaktan harika vurdu, top ağlarla buluştu.

Dakikalar 16'yı gösterdiğinde CSKA Moskova eşitliği sagladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fabri'nin faul beklentilerine karşın Chalov voleyle topu ağlarla buluşturdu. 27'de ise Vitinho'nun ceza yayı üzerine bıraktığı topu Gordyushenko aldı, kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla sert ve düzgün vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

İlk yarının son anlarında Gökhan Töre'nin sağ kanattan arka direğe harika ortasında Larin iyi yükselip kafayı vurdu, kaleci, güçlükle topu çıkardı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya da iyi başladı. 51. dakikada Larin'in araya bıraktığı topla Gökhan Gönül bir anda ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rakibini geçen defans oyuncusunun vuruşunda top sol direğin yanından auta gitti.

Gol için bastıran CSKA Moskova, 53'te Matej Mitrovic kendi kalesine, 75. dakikada ise Efremov'un golleriyle maçtan 4-1 galip ayrıldı.



