Beşiktaş 118 yaşında

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, 118. kuruluş yılını kutluyor.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda şu açıklamaya yer verildi:

"Nedeni, nasıl olmayan ilk aşktı her şeyden önce. Erken yaşta sevdasına kapılan çocuğun yıllar geçse de hala o çocuk olmasına sebepti. Saflığı öyle kaldı. Siyahı öyle kaldı. Beyazı öyle kaldı. Sevda ise öyle kalmadı. Büyüdükçe büyüdü, gönüllere sığmadı. Milyonları varlığıyla var, yokluğuyla yok kılan aşkların en güzeli. Bugün bu sevdanın peşinde el ele, kol kola, gönül gönüle olma vakti. Geceden sabaha bekleyen nöbet, aydınlığa özlem vakti. Vakit her zaman olduğu gibi şimdi de Beşiktaş vakti. Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş’ı 118 yaşında."

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: AA

