Beşiktaş, 18 yaşındaki Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın 18 yaşındaki orta saha futbolcusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Besar Gudjufi'nin profesyonel sözleşme imzaladığı bilgisi aktarıldı.

