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Beşiktaş, 18 yaşındaki Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandı

16.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, 18 yaşındaki Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın 18 yaşındaki orta saha futbolcusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Besar Gudjufi'nin profesyonel sözleşme imzaladığı bilgisi aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Besar Gudjufi beşiktaş futbol

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