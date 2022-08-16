Beşiktaş, 18 yaşındaki Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın 18 yaşındaki orta saha futbolcusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladığı bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile bir araya gelen 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Besar Gudjufi'nin profesyonel sözleşme imzaladığı bilgisi aktarıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz