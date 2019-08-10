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Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.08.2019 21:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş, hazırlık maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Yeni sezon öncesi son hazırlık maçını yapan siyah-beyazlılar, galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında 7. maçı ve son hazırlık maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin hem 11’inde hem de yedeklerde Jermain Lens ve Isimat Mirian dışında genç futbolcuları seçti.

Siyah-beyazlılar mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Isimat Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Muhayer Oktay, Orkan Çınar ve Umut Nayir 11’i ile başladı.

Pana'da ise Teknik Direktör Georgis Donis; Kotsaris Konstantinos, Mollo Johan, Apostolakis Konstantinos, Vergos Nikolaos, Kourmpelis Dimitrios, Nunes Johao, Theocharis Evangelos, Mavrommatis Thefanis, Zagaritis Vasilios, Konan Christian ve Kampetsis Anargiros 11’ine şans verdi.

Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Kemal Mavi ve İlker Yasin Avcı hakem dörtlüsü yönetti.

İLK YARI BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Müsabakanın 12. dakikasında ceza sahası içine sol tarafından giren Lens’in pasında Erdem Seçgin boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. 38. dakikada Muhayer sahneye çıktı ve Orkan’ın pasında topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı. İlk yarı Kartal'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

PANATHINAIKOS İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıya Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı sahaya aynı 11’i ile çıktı. Maçın 55. dakikasında Panathinaikos Macheda ile gol çok yaklaştı. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan Macheda’nın vuruşunu Ersin kurtardı. 61. dakikada Yunan ekibi farkı 1’e indirdi. Insua’nın pasında ceza sahası içinde topu alan Donis’in vuruşunda Mirin’e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın 80. dakikasında savunma arkasında sarkan Donis, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2’ye getirdi. Müsabakanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca 90 dakika 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş’ta Oğuzhan Akgün (Orkan Çınar dk. 67), Ahmet Gülay (Kerem Kalafat dk. 77), İlkay İşler (Lens dk. 82), Almos Kaan Malafat (Umut Nayir dk. 90) değişiklikleri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş panathinaikos

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu takımdan ne köy olur nede kasaba toplama takım
Nanay yavrum nanay paralar nerede fiko puhaa
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