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Beşiktaş gol yağdırdı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.07.2018 16:53 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Macaristan 2. Ligi ekiplerinden Gyirmot FC Gyor'u 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Vagner Love (2), Oğuzhan Özyakup ve Ryan Babel attı. Babel bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Beşiktaş gol yağdırdı!

Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan 2. Ligi ekiplerinden Gyirmot Gyor ile karşılaştı.

Maaç hızlı başlayan Beşiktaş, 21. dakikada Vagner Love ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Oğuzhan'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Ryan Babel gole çeviremedi ve ilk yarı tek golle sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıda oyuna iyice ağırlığını koydu. 49'da Oğuzhan skoru 2-0 yaparken, 70'te Vagner Love ve 72. dakikada Ryan Babel'in golleriyle durum 4-0 oldu.

Gyirmot Gyor, 89'da Roland Horvath ile maçtaki tek golünü attı ve Beşiktaş sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş - Gyirmot vagner love oğuzhan özyakup ryan babel

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