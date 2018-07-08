Beşiktaş gol yağdırdı!

Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan 2. Ligi ekiplerinden Gyirmot Gyor ile karşılaştı.
Maaç hızlı başlayan Beşiktaş, 21. dakikada Vagner Love ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Oğuzhan'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Ryan Babel gole çeviremedi ve ilk yarı tek golle sona erdi.
Beşiktaş ikinci yarıda oyuna iyice ağırlığını koydu. 49'da Oğuzhan skoru 2-0 yaparken, 70'te Vagner Love ve 72. dakikada Ryan Babel'in golleriyle durum 4-0 oldu.
Gyirmot Gyor, 89'da Roland Horvath ile maçtaki tek golünü attı ve Beşiktaş sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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