Son dakika: Güven Yalçın & Batshuayi Beşiktaş'ı uçurdu! Sergen Yalçın sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 4-2'lik skorla kazandı.

Kayserispor, 38. dakikada Mame Thiam'ın kafa golüyle öne geçti. Beşiktaş, bu gole 45. dakikada Cyle Larin'in kafa golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

dakikada etkili bir kontratağa çıkan Kayserispor, Mame Thiam'ın ikinci golüyle yeniden öne geçti. Beşiktaş, Michy Batshuayi'nin 84. dakikadaki golüyle skora eşitliği getirdi.

Michy Batshuayi, 89. dakikada Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı. Batshuayi'nin 2 golünde asisti yapan Güven Yalçın, 90+5'te skoru perçinleyen golü attı.

5 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Beşiktaş, puanını 24'e yükseltti. İstanbul takımlarına karşı 5 maç sonra kaybeden Kayserispor, 19 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor ise evinde Gaziantep ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA KONTROL KARAVELİ VE TOPRAKTEPE'DE

Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren siyah-beyazlı takım, altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yönetiminde sahada yer aldı. Karaveli'nin yanı sıra takımın eski oyuncularından Serdar Topraktepe de yardımcı antrenör olarak kulübede bulundu.

ÖNDER KARAVELİ'DEN 7 FARKLI TERCİH

Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçına göre Yukatel Kayserispor karşısında 7 farklı isme görev verdi. Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de oynayan ve hafta içinde de Borussia Dortmun karşısında görev alan Josef de Souza ile Welinton, sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında takımlarını yalnız bıraktı. Borussia Dortmund maçında sağ bekte oynayan Necip Uysal da kırmızı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında kadroda yer alamadı. Ligin 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Necip 2 maç cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında da görev alamadı.

Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal ve Kenan Karaman, Yukatel Kayserispor maçında yedekler arasında bulundu.

Karaveli bu 7 ismin yerine Yukatel Kayserispor maçında Domagoj Vida, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Rachid Ghezzal'ı sahaya sürdü.

Borussia Dortmund maçında ilk 11'de oynayan Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Cyle Larin ve Michy Batshuayi Yukatel Kayserispor maçında da aynı şansı buldu.

MIRALEM PJANIC 2 MAÇ SONRA 11'DE

Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de oynayan Pjanic iki maç sonra bu şansı yakaladı. Kasımpaşa maçında yedek kalan Pjanic, sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund karşısında da forma giyememişti.

BEŞİKTAŞ'TA 3 CEZALI, 4 SAKAT

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçına 7 eksikle çıktı. Üç cezalı oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira da kadroda yer alamadı. Siyah-beyazlı ekipte daha önce de Fabrice NSakala kadro dışı bırakılmıştı.

GÖKHAN TÖRE 6 MAÇ SONRA KADRODA

Sakatlığı nedeniyle takımından uzun süre ayrı kalan Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı. Sporting Lizbon maçında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Gökhan Töre, ligde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ile Borussia Dortmund karşılaşmalarını kaçırmıştı. Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın maça yedek başladı.

TRİBÜNLER DOLDU

Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ı Yukatel Kayserispor karşısında taraftarları yalnız bırakmadı. Son dönemde tribünleri boş bırakan siyah-beyazlılar, ligin 16. haftasındaki mücadeleye büyük ilgi gösterdi.

Kulüp yönetiminin Yukatel Kayserispor maçına özel tüm kategorilerde yüzde 50 indirim uygulamasıyla taraftarlar Vodafone Park tribünlerini doldurdu. Taraftarlar maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi. Taraftarlar özellikle genç oyuncuları Rıdvan Yılmaz ile Serdar Saatçı'ya özel ilgi gösterdi ve iki oyuncuyu beraber tribünlere davet etti.

Oyuncuları tek tek tribüne çağıran siyah-beyazlılar ayrıca "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" tezahüratı yaptı.



