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Beşiktaş'a bu sezon yan bakılmıyor! Rakipler daha gol bile atamadı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Hradec Kralove’yi 1-0’lık skorla geçen Beşiktaş, bu sezon oynadığı dördüncü resmi müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş'a bu sezon yan bakılmıyor! Rakipler daha gol bile atamadı
Emre Şen
Alexander Nübel

Alexander Nübel

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı Hradec Kralove karşılaşmasından 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti.

Kartal, bu sezonki dördüncü resmi karşılaşmasından da gol yemeden ayrıldı.

Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0’lık skorlarla kazanan siyah-beyazlı ekip, Çekya temsilcisini de deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

NÜBEL BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

Beşiktaş a bu sezon yan bakılmıyor! Rakipler daha gol bile atamadı 1

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Nübel, gösterdiği müthiş performansın ardından sosyal medyada taraftarlar tarafından büyük övgü aldı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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