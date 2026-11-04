Beşiktaş'a Celtic maçı öncesi müjde! Yıldız isim kadroya dahil edildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Celtic ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son 4 maçta Orkun Kökçü de Celtic maçının kadrosunda yer aldı. Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı son lig maçında hastalığı nedeniyle yer almayan Ernest Poku da Celtic maçının kafilesine dahil edildi.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Fabio Miretti ve kırmızı kart cezalısı Ümit Akdağ ise kadroda yer almıyor.
İskoçya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Outtara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmer Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.
Okuyucu Yorumları 0 yorum