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Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.02.2020 19:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi. Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz sevinci yaşanıyor.

Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gazişehir FK ile karşılacak Beşiktaş kampa girdi. Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz de bireysel çalışmalara başladı.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

DORUKHAN BİREYSEL ÇALIŞTI

Antrenmana katılmayan ve tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz, bireysel olarak çalıştı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın (8 Şubat) saat 17.00’de Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile Süper Lig maçı oynayacak.

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