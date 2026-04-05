Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde kötü haber! Yıldız isim haftaya yok

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de oynanan derbide Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk oldu. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon, siyah-beyazlı ekip adına kritik bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 52. dakikasında Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi, Matteo Guendouzi’ye yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü sarı kartla Nijeryalı futbolcu, cezalı duruma düştü.

ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

Wilfred Ndidi, Beşiktaş’ın bir sonraki hafta oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde yaşanan bu eksiklik, siyah-beyazlılar adına dikkat çeken bir kayıp olarak öne çıkıyor.