Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde kötü haber! Yıldız isim haftaya yok

Beşiktaş’ın Fenerbahçe deplasmanında oynadığı derbide Wilfred Ndidi, 52. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nijeryalı orta saha, bu kartın ardından gelecek hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisinde kötü haber! Yıldız isim haftaya yok
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de oynanan derbide Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye konuk oldu. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon, siyah-beyazlı ekip adına kritik bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 52. dakikasında Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi, Matteo Guendouzi’ye yaptığı müdahale sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü sarı kartla Nijeryalı futbolcu, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş a Fenerbahçe derbisinde kötü haber! Yıldız isim haftaya yok 1

ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

Wilfred Ndidi, Beşiktaş’ın bir sonraki hafta oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kritik mücadele öncesinde yaşanan bu eksiklik, siyah-beyazlılar adına dikkat çeken bir kayıp olarak öne çıkıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Süper Lig sarı kart son dakika beşiktaş fenerbahçe sakat ve cezalılar
YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bişe olmaz Beşiktaş için lig bitti fenere karşı herkes ölümüne oynuyor bak bertug gol attı bı daha golu yok sezonu kapatti
