Beşiktaş'a Fernando Torres transferi için tek şart

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim bir yandan takımdan ayrılan isimlerin yerini doldurmaya çalışırken, diğer yandan da mevcut bölgeleri güçlendirmek adına görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Bu mevkiilerden biri de forvet. Sezon başında 33 yaşındaki Alvaro Negredo'yu 'matador' diyerek, devre arasında ise Vagner Love'u da 'gol kralı' olarak transfer eden siyah-beyazlılara; menajerler bir süredir Atletico Madrid'den ayrılan 35 yaşındaki Fernando Torres'i öneriyor.

Fernando Torres 12 yıldan fazla formasını giydiği Atletico Madrid'e iki gün önce Eibar maçıyla veda etmişti.

Daha önce yapılan Torres teklifini reddeden siyah-beyazlı yöneticilere bir kez daha mesaj gönderen İspanyol golcünün kadın menajeri Margarita Garay, "Torres, son transferiniz Love'dan 1 yaş büyük (35 yaşında). Hem yeni UEFA Avrupa Ligi'ni kaldırdı. Eğer onu kadronuzda görmek istiyorsanız bu konuda size yardımcı olurum. Torres, senelik 4.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş formasını giymeye hazır" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ta Negredo senelik 4.3, Love ise 1.8 milyon euro kazanıyor. (SABAH)

