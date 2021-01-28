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Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber

28.01.2021 19:04 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah - beyazlıların hücum oyuncusu Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiği açıklandı. 29 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuz Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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