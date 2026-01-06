SPOR

Beşiktaş'a ikinci Rafa Silva şoku! Yıldız isimden yönetime: Ayrılmak istiyorum

Beşiktaş’ta devre arası öncesi sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista’nın, ailevi nedenleri gerekçe göstererek yönetime ayrılma talebini ilettiği öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmek istediği belirtiliyor.

Berker İşleyen
Beşiktaş’ta ara transfer dönemine sayılı günler kala kadro yapılanmasını doğrudan etkileyebilecek önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı ekipte deneyimli savunmacı Gabriel Paulista’dan sürpriz bir talep geldi.

"AYRILMAK İSTİYORUM"

HT Spor’un aktardığı bilgilere göre Brezilyalı futbolcu, özel hayatındaki bazı sebepler nedeniyle kulüp yönetimiyle görüşerek ayrılık talebini iletti. Paulista’nın bu kararının ailevi nedenlerden kaynaklandığı ve ülkesine, Brezilya’ya dönmeyi planladığı öğrenildi.

Sezon başından bu yana Beşiktaş savunmasının önemli isimlerinden biri olan Gabriel Paulista, siyah-beyazlı formayla çıktığı 45 karşılaşmada 1 gol atarken, 3 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

Yönetimin, tecrübeli oyuncunun talebiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

