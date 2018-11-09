Beşiktaş'a Jeramain Lens'ten kötü haber

İşte Beşiktaş'ın resmi siteden yaptığı açıklama:

Dün akşam oynanan Genk UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Marciano Lens’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MRI sonucu; sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır.

