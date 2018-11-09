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Beşiktaş'a Jeramain Lens'ten kötü haber

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı maçın 12. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Lens'in arka adelesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'a Jeramain Lens'ten kötü haber

İşte Beşiktaş'ın resmi siteden yaptığı açıklama:

Dün akşam oynanan Genk UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Marciano Lens’in yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MRI sonucu; sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Lens Spor Toto Süpe Lig genk UEFA Avrupa Ligi

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