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Beşiktaş'a korkutan haber! Trossard oyuna devam edemedi

Beşiktaş’ın Arsenal’den transfer ettiği Leandro Trossard, Kauno Zalgiris karşılaşmasında sakatlık yaşadı. 72. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Belçikalı yıldızın sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Beşiktaş'a korkutan haber! Trossard oyuna devam edemedi
Cevdet Berker İşleyen
Leandro Trossard

Leandro Trossard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlıların Kauno Zalgiris ile oynadığı karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan Belçikalı futbolcu, mücadelenin ilerleyen bölümünde kenara gelmek zorunda kaldı.

YERİNİ RASHICA'YA BIRAKTI

Beşiktaş a korkutan haber! Trossard oyuna devam edemedi 1

Karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlık problemi yaşayan Trossard, oyuna devam edemedi. Beşiktaş Teknik Direktörü, deneyimli futbolcunun yerine Milot Rashica'yı sahaya sürdü.

SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Beşiktaş a korkutan haber! Trossard oyuna devam edemedi 1

Leandro Trossard'ın yaşadığı sakatlığın ciddiyeti, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Belçikalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kesin kararın gerçekleştirilecek tetkikler sonrasında verilmesi bekleniyor.

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