Beşiktaş'a korkutan haber! Trossard oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlıların Kauno Zalgiris ile oynadığı karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan Belçikalı futbolcu, mücadelenin ilerleyen bölümünde kenara gelmek zorunda kaldı.
Karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlık problemi yaşayan Trossard, oyuna devam edemedi. Beşiktaş Teknik Direktörü, deneyimli futbolcunun yerine Milot Rashica'yı sahaya sürdü.
Leandro Trossard'ın yaşadığı sakatlığın ciddiyeti, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Belçikalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kesin kararın gerçekleştirilecek tetkikler sonrasında verilmesi bekleniyor.
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