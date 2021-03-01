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Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama

01.03.2021 18:55 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama

Yeni Malatyaspor maçı için kente gelen Beşiktaş’ı taraftarlar havaalanı çıkışında coşkuyla karşıladı.

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, özel bir uçakla saat 17.30’da kente geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları taşıyan Beşiktaş otobüsünü ise havaalanı çıkışında siyah-beyazlı taraftarlar durdurdu.

Konfeti ve meşalelerle takımlarını karşılayan taraftarlar, futbolcular ve Teknik Direktör Yalçın’a sevgi gösterilerinde bulundu.
Beşiktaş kafilesi karşılamanın ardından, yarın saat 19.00’da Yeni Malatya Stadında oynanacak karşılaşma öncesine kadar konaklayacakları otele geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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