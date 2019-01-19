Beşiktaş'a Marco Pjaca transferinde kötü haber

Bonservisi Juventus'ta olan ve kiralık olarak Fiorentina'nın formasını giyen Pjaca'nın adı Beşiktaş ile anılıyordu.

Football-Italia'da yer alan habere göre, oyuncunun menajeri Marco Naletilic, ''Pjaca sezon sonuna kadar Fiorentina formasını giyecek. Şehri ve takım arkadaşlarını çok seviyor. Fiorentina'da ona güveniyor ve o kendisine duyulan bu güveni boşa çıkartmak istemiyor'' dedi. (Futbol Arena)

MARCO PJACA KİMDİR?

23 yaşındaki Hırvat futbolcu Marco Pjaca sol kanatta forma giyiyor. Aynı zamanda sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabilen Marco Pjaca bu sezon Fiorentina'da 16 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı. Juventus'un 2016 yılında Dinamo Zagreb takımından 23 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Marco Pjaca daha önce Schalke takımında yine 1 sezon kiralık olarak forma giymişti.

