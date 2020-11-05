Beşiktaş'a "sosyal mesafe" cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Malatyaspor maçında locada yer alan tarafların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini gerekçe göstererek siyah-beyazlı kulübe 24 bin TL para cezası verdi.

Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

