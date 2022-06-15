Beşiktaş'a transfer olan Romain Saiss kimdir, aslen nereli? Romain Saiss kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'a transfer olacak olan Romain Saiss'in hayatı araştırılmaya başlandı. Yıldız ismin siyah beyaz takım ile anlaştığı öğrenildi. Saiss'in hangi takımlarda yer aldığı da merak ediliyor. Pekiğ Romain Saiss kimdir?

ROMAIN SAISS KİMDİR?

Romain Saiss'in Beşiktaş'a transfer olduğu haberi sonrası ünlü yıldızın hayatı sorgulanıyor. Saiss, kariyerine Fransız kulüp Valence ile başlangıç yapmıştı. Ünlü yıldız 2016 yılında Wolverhampton Wanderers'a dahil olmadan önce Ligue 2'de Le Havre ve Clermont ve Ligue 1'de Angers takımlarında yer aldı.

Saiss, 2012 yılından bu yana milli oyuncudur. Ayrıca Fas ile 50'den fazla maç kazanmıştır. Ülkesini üç Afrika Uluslar Kupası turnuvasında temsil etmiş olan futbolcu 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da yine ülkesini temsil etmiştir.

Oyuncunun asıl mevkisi defanstır. Sol ayağına hakim olan oyuncu ön liberoda da görev yapabilmektedir. Romain Saiss, 1,88 boya sahiptir.

