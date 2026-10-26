Derbinin ardından Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş polislerle tartıştı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde yaşanan gerginlik büyüdü. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da spor şubesine bağlı polislerle tartışma yaşadığı belirtildi.
🔴 ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde maç sonu ortalık karıştı. 📌 Mert Hakan Yandaş spor şubeye bağlı polislerle de tartışma yaşadı! https://t.co/KXr6zv8OgI— Mynet (@mynet) October 26, 2026
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Futbolcular arasında başlayan tartışmaların ardından polis ekipleri de sahaya girdi.
Derbi sonrasında yaşanan olaylarda Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da spor şubesine bağlı polislerle tartışma yaşadığı görüntüler gündem oldu. Karşılaşmanın ardından saha içinde yaşanan gerginlik, derbinin önüne geçen olaylar arasında yer aldı.
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