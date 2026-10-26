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Derbinin ardından Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş polislerle tartıştı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içinde tansiyon yükseldi. Maç sonu yaşanan olaylarda Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın spor şubesine bağlı polislerle de tartışma yaşadığı bildirildi.

Derbinin ardından Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş polislerle tartıştı
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde yaşanan gerginlik büyüdü. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da spor şubesine bağlı polislerle tartışma yaşadığı belirtildi.

DERBİ SONRASI GERGİNLİK BÜYÜDÜ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Futbolcular arasında başlayan tartışmaların ardından polis ekipleri de sahaya girdi.

MERT HAKAN YANDAŞ POLİSLERLE TARTIŞTI

Derbinin ardından Fenerbahçe de Mert Hakan Yandaş polislerle tartıştı 1

Derbi sonrasında yaşanan olaylarda Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da spor şubesine bağlı polislerle tartışma yaşadığı görüntüler gündem oldu. Karşılaşmanın ardından saha içinde yaşanan gerginlik, derbinin önüne geçen olaylar arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe galatasaray
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