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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından sahada tansiyon yükseldi. Son düdükle birlikte iki takımın oyuncuları arasında yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri sahaya girdi. Karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası 2 kırmızı kart çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Dev derbinin bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında büyük gerilim yaşanırken, yaşanan olayların ardından polis ekipleri sahaya girdi.

SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN GERGİNLİK YAŞANDI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi 1

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, saha içindeki mücadele kadar maç sonundaki olaylarla da gündeme geldi. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte iki takımın futbolcuları arasında tansiyon yükseldi.

KEREM VE SALLADI BİRBİRİNE GİRDİ!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi 2

Galatasaraylı Roland Sallai ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu arasında derbinin bitiş düdüğünün ardından gerginlik yaşandı. İki futbolcu arasında başlayan fiziksel tartışma, karşılaşma sonrasında saha içinde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

ARCHİE BROWN VE ABDÜLKERİM KAVGA ETTİ! KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇTU...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi 3

Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında yaşanan fiziksel tartışmanın ardından gerginliğe Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı da dahil oldu. İki takımın futbolcuları arasında tansiyonun yükseldiği derbi sonrası saha içinde hareketli anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından çıkan olaylarda Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı kart gördü.

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POLİS EKİPLERİ SAHAYA GİRDİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi 4

Oyuncular arasında yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri sahaya girdi. Derbi sonrası yaşanan olaylar, karşılaşmanın bitişine damga vurdu.

İŞTE KAVGADAN GÖRÜNTÜLER

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi 5

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi 6

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi 7

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi 8

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi 9

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu kavga fenerbahçe galatasaray Roland Sallai
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
KEREM, BROWNI MHY ZATEN KAVGA ETSIN DIYE VAR
fener ağlama
olum zaten yendik birde dövmeyin adamları yazıktır 😁😁
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