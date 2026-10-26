Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından saha karıştı! Kerem Aktürkoğlu ve Sallai birbirine girdi

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Dev derbinin bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında büyük gerilim yaşanırken, yaşanan olayların ardından polis ekipleri sahaya girdi.

🔴 ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son düdüğün çalınmasıyla birlikte taraflar birbirine girdi! 📌 Abdülkerim ve Brown arasındaki kavganın en net görüntüleri… https://t.co/rZrZRvwx1m — Mynet (@mynet) October 26, 2026

SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN GERGİNLİK YAŞANDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, saha içindeki mücadele kadar maç sonundaki olaylarla da gündeme geldi. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte iki takımın futbolcuları arasında tansiyon yükseldi.

KEREM VE SALLADI BİRBİRİNE GİRDİ!

Galatasaraylı Roland Sallai ile Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu arasında derbinin bitiş düdüğünün ardından gerginlik yaşandı. İki futbolcu arasında başlayan fiziksel tartışma, karşılaşma sonrasında saha içinde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

ARCHİE BROWN VE ABDÜLKERİM KAVGA ETTİ! KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇTU...

Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında yaşanan fiziksel tartışmanın ardından gerginliğe Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı da dahil oldu. İki takımın futbolcuları arasında tansiyonun yükseldiği derbi sonrası saha içinde hareketli anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından çıkan olaylarda Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı kart gördü.

POLİS EKİPLERİ SAHAYA GİRDİ

Oyuncular arasında yaşanan gerginliğin ardından polis ekipleri sahaya girdi. Derbi sonrası yaşanan olaylar, karşılaşmanın bitişine damga vurdu.

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